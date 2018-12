Philadelphia und Raffl verloren mit 1:7 .

Dank ihrer Effektivität haben die Winnipeg Jets am Sonntag in der NHL einen 7:1-Erfolg gegen die Philadelphia Flyers und den Kärntner Michael Raffl gefeiert. Die Flyers verzeichneten mit 37:35 zwar mehr Schüsse, erlitten aber nach Gegentoren von sieben verschiedenen Spielern dennoch die achte Niederlage in den jüngsten elf Matches. Da half auch ein Goalie-Wechsel etwa bei Halbzeit bei 1:3 nichts.