Raffl mit Flyers gegen Islanders out .

Michael Raffl ist mit seinen Philadelphia Flyers im Play-off der nordamerikanischen Eishockey-Profiliga NHL im Entscheidungsspiel gegen die New York Islanders ausgeschieden. Im letzten Match der "best of seven"-Serie am Samstag in Toronto erlitten die Flyers eine glatte 0:4-Niederlage. Damit ist der Traum des Kärntners vom Eastern-Conference-Finale und darüber hinaus ausgeträumt.