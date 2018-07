Für Vanek wird es das zweite Gastspiel in Detroit. Nach seinen Engagements bei den Buffalo Sabres (2005-2013), New York Islanders (2013 bis 2014), Montreal Canadiens (2014) und Minnesota Wild (2014) spielte er bereits von Juli 2016 bis Februar 2017 bei den Red Wings. Es folgten die Florida Panthers (2017), Vancouver Canucks (2017 bis 2018) und Columbus Blue Jackets (2018). Als "Free Agent" war Vanek nun wieder frei auf dem Markt, ebenso wie übrigens Michael Grabner (zuletzt New Jersey Devils), der laut noch nicht bestätigten Medienberichten bei den Arizona Coyotes gelandet ist.

An Detroit hat der dreifache Familienvater Vanek gute Erinnerungen. In 48 Spielen war er mit 15 Treffern bester Torschütze der Red Wings und mit 38 Punkten zweitbester Scorer. Mit seinen Leistungen machte er sich zum begehrten Spieler bei Clubs, die sich für den Kampf für das Play-off und später um den Stanley Cup verstärken wollten. Am 1. März 2017 und damit dem letzten Tag der Transferzeit wurde er zu den Florida Panthers transferiert, die einen Punkt hinter den Play-off-Rängen lagen, diese aber dann verpassten.

In bisher 13 NHL-Saisonen kam Vanek auf 965 Spiele, er schoss 357 Tore, und lieferte 396 Assists, was ein Total von 753 Punkten ausmacht. Mit seinem bis Sonntag letzten Verein Columbus Blue Jackets schied er in der ersten Play-off-Runde gegen den späteren Stanley-Cup-Sieger Washington Capitals aus. Es war sein zweiter Verein in der Spielzeit, zuvor war er bei den Vancouver Canucks aktiv gewesen. Die Red Wings schlugen am Sonntag gleich doppelt zu, sie statteten den 29-jährigen Tormann Jonathan Bernier (zuletzt Colorado Avalanche) mit einem Dreijahresvertrag aus.