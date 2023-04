NHL NHL-Titelverteidiger Colorado verliert erstes Play-off-Spiel

Lesezeit: 2 Min AN APA / NÖN.at

Seattle feierte bei der Play-off-Premiere einen Sieg in Denver Foto: APA/GETTY IMAGES NORTH AMERICA

C olorado Avalanche hat im Play-off der nordamerikanischen Eishockeyliga NHL einen Fehlstart hingelegt. Der Titelverteidiger musste sich am Dienstag im Heimspiel gegen die Seattle Kraken mit 1:3 geschlagen geben. Die 2021 in die Liga eingestiegenen Seattle Kraken feierten damit gleich in ihrem ersten Play-off-Spiel einen Sieg. Heimniederlagen kassierten auch die Vegas Golden Knights und die Toronto Maple Leafs, die von Tampa Bay Lightning sieben Gegentore eingeschenkt bekamen.