Tavares, der die vergangenen neun Jahre für die New York Islanders auf dem Eis stand, verkündete seine Entscheidung via Twitter. "Es passiert nicht alle Tage, dass du einen Kindheitstraum ausleben darfst", twitterte Tavares, der in der Nähe von Toronto aufwuchs. Die Nachricht enthielt auch ein Foto aus Tavares' Kindheit. Es zeigt den Starspieler schlafend eingehüllt in Maple-Leafs-Bettwäsche.

Tavares, der von den Islanders mit dem ersten Pick im NHL-Draft 2009 ausgewählt worden war, erzielte in 669 Saisonspielen 272 Tore und 349 Vorlagen. Im vergangenen Jahr kam der Olympiasieger von 2014 auf 37 Tore und 47 Assists.

Am ersten Tag der Transferperiode erhielten auch die zwei vertragslosen Österreicher in der NHL neue Clubs. Thomas Vanek kehrt zu den Detroit Red Wings nach Michigan zurück, für den 34-jährige Routinier gibt es einen Einjahresvertrag. Die Arizona Coyotes sicherten sich die Dienste von Michael Grabner, der 30-Jährige unterschrieb für drei Jahre. Der Dreijahresvertrag von Michael Raffl bei den Philadelphia Flyers läuft noch bis Sommer 2019.