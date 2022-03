Ukraine-Krieg: Nova Rock-Halle ist startklar für Flüchtlingsaufnahme

Die Nova Rock-Halle in Nickelsdorf ist startklar für die Aufnahme von Flüchtlingen aus der Ukraine. Die zur Wochenmitte angelaufenen organisatorischen Vorkehrungen für die Unterbringung seien abgeschlossen, teilte Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ) am Sonntag per Aussendung mit.

