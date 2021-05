Fünf Menschen in Amsterdam niedergestochen - Ein Toter .

Ein möglicherweise verwirrter Mann hat in Amsterdam am späten Freitagabend fünf Menschen durch Messerstiche teils schwer verletzt - eines der Opfer starb noch am Tatort. Die Polizei nahm einen 29-Jährigen fest. Der Mann sei zuvor nicht polizeibekannt gewesen, teilten die Ermittler am Samstag mit. Zeugen hatten nach Polizeiangaben ausgesagt, dass der Mann einen psychisch verwirrten Eindruck gemacht hatte.