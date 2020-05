Koeman erfolgreich am Herz operiert .

Der niederländische Fußball-Teamchef Ronald Koeman ist am Sonntag erfolgreich am Herz operiert worden. Der 57-Jährige musste sich "einem Eingriff mit einem Herzkatheter unterziehen, der erfolgreich verlaufen ist". Das teilte der Königliche Niederländische Fußball-Bund (KNVB) am Sonntagabend mit.