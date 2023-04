Verkehrsunfall Niedrigste Zahl an Verkehrstoten am Osterwochenende

Zwei Todesopfer in der gesamten Osterwoche 2023

A m Osterwochenende ist ein Fußgänger im Straßenverkehr tödlich verunglückt - das ist die niedrigste Zahl an Verkehrstoten über die Feiertage von Karfreitag bis Ostermontag (7. bis 10. April 2023) seit Aufzeichnungsbeginn im Jahr 1968, berichtete das Innenministerium am Dienstag. Nur noch 2013 hatte es seit damals ebenfalls nur ein Todesopfer gegeben. In den vergangenen drei Jahren waren jeweils vier Menschen am Osterwochenende im Straßenverkehr ums Leben gekommen.