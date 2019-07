Zehn Tote bei Explosion von Tanklastwagen .

In Nigeria sind bei der Explosion eines Tanklastwagens Dutzende Menschen getötet worden. Die genaue Zahl der Toten sei noch nicht ermittelt, vermutlich seien rund 50 Menschen getötet worden, sagte am Dienstag Terver Akase, der Sprecher des Gouverneurs des Bundesstaates Benue. Der Tanklastwagen kippte am Montag auf einer Straße nahe dem Ort Ahumbe im Südosten des Landes um.