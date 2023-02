Nordische Kombination Doppelführung für Kombinierer Rehrl und Lamparter

Lesezeit: 2 Min AN APA / NÖN.at

Rehrl flog im ersten Teilbewerb allen davon Foto: APA/dpa

D ie Nordischen Kombinierer Franz-Josef Rehrl und Johannes Lamparter haben im Großschanzenspringen des zweiten Weltcupbewerbs in Oberstdorf eine ÖSV-Doppelführung herausgeholt. Rehrl nimmt nach einem überragenden 143-m-Flug umgerechnet 57 Sekunden Vorsprung auf Samstag-Sieger Lamparter mit in den 10-km-Langlauf (14.45 Uhr). Fünf Sekunden hinter dem Weltmeister und Weltcupspitzenreiter aus Tirol geht der Deutsche Julian Schmid in die Loipe.