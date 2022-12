Nordische Kombination Kombiniererin Hirner nach Ramsau-Springen auf Platz vier

Lisa Hirner Foto: APA/BARBARA GINDL

L isa Hirner hat sich beim Jahresabschluss der Nordischen Kombiniererinnen in Ramsau in eine gute Ausgangsposition gebracht. Die Steirerin belegte am Samstagmorgen nach dem Springen beim Heim-Weltcup mit einem Satz auf 93,0 m den vierten Platz und greift im entscheidenden 5-km-Langlauf (13.35 Uhr/live ORF 1) nach Rang zwei tags zuvor erneut nach einem Stockerlplatz. Der Rückstand der 19-Jährigen auf Sprung-Siegerin Gyda Westvold Hansen aus Norwegen beträgt 46 Sekunden.