ÖSV-Quartett beim Kombi-Weltcup in Ruka Vierter .

Österreichs Nordische Kombinierer haben am Sonntag im Weltcup-Teambewerb in Ruka das Podest verpasst. Das Quartett Lukas Greiderer, Martin Fritz, Wilhelm Denifl und Mario Seidl konnte sich nach der Sprung-Disqualifikation Greiderers vom fünften Platz nur um eine Position verbessern. Auf Rang drei fehlten am Ende aber 29 Sekunden.