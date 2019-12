Rehrl startet in Ruka als Kombi-Dritter in Langlauf .

Schwierige Windbedingungen haben am Sonntag beim Weltcup der Nordischen Kombination in Ruka zum Abbruch des Springens geführt. Daher wird der provisorische Wettkampfdurchgang vom Donnerstag herangezogen und da war Franz Josef Rehrl Dritter. Der Steirer startet um 14.00 Uhr MEZ 1:06 Minuten hinter Spitzenreiter Jarl Magnus Riiber in den 10-km-Langlauf.