Riiber feierte in Ruka Kombi-Doppelsieg .

Jarl Magnus Riiber hat am Samstag in Ruka nachgedoppelt. Der Weltcup-Titelverteidiger aus Norwegen, der auch am Vortag beim Saison-Auftakt triumphiert hatte, gewann nach 26:12,7 Minuten überlegen vor dem Deutschen Vinzenz Geiger (+48,8 Sek.) und seinem Landsmann Jens Luraas Oftebrö (48,9). Für den ÖSV gabe noch keinen Podestplatz, Lukas Greiderer wurde unmittelbar vor Franz-Josef Rehrl Sechster.