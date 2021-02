Greiderer im letzten Weltcup vor WM auf Rang drei .

Österreichs Nordische Kombinierer haben am Sonntag im letzten Weltcupbewerb vor den Weltmeisterschaften ihren dritten Einzel-Saisonpodestrang geholt. Lukas Greiderer wurde in der zweiten Konkurrenz von Klingenthal wie schon im Dezember in Ramsau Dritter. Mit dem diesmal achtplatzierten Johannes Lamparter war ein weiterer Tiroler im November in Ruka Zweiter geworden. Der deutsche Vortagessieger Vinzenz Geiger gewann erneut, 4,1 Sek. vor Akito Watabe (JPN), 4,6 vor Greiderer.