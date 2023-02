Nordische WM Diggins holt über 10 km erstes Langlauf-Gold für US-Frauen

Lesezeit: 2 Min AN APA / NÖN.at

Freudestrahlung vor Glück: Jessie Diggins endlich Weltmeisterin Foto: APA/AFP

D ie 31-jährige Jessie Diggins hat am Dienstag bei den nordischen Ski-Weltmeisterschaften in Planica die skandinavische Langlauf-Phalanx durchbrochen. Die US-Amerikanerin holte über 10 km Skating ihr erstes Einzel-Gold bei einem Großereignis, und das beim zehnten Anlauf seit der Oslo-WM 2011. Die 13-fache Weltcupsiegerin gewann in diesem Einzelrennen 14,0 Sek. vor der Schwedin Frida Karlsson und 19,5 Sek. vor deren Landsfrau Ebba Andersson. Österreich war nicht vertreten.