Favoritensieg für Therese Johaug im Langlauf-Skiathlon .

Therese Johaug hat am Samstag wie erwartet den Skiathlon über je 7,5 km Skating und klassisch bei den Nordischen Weltmeisterschaften in Seefeld gewonnen. Die Norwegerin siegte nach 15 km in 36:54,5 Minuten vor ihrer Landsfrau Ingvild Flugstad Östberg (+57,6 Sek.) und der Russin Natalja Neprjajewa (58,7). Es ist bereits die achte WM-Goldmedaille für Johaug.