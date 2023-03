EM Norwegen erleidet ohne Haaland in EM-Quali wieder Rückschlag

Haaland wurde schmerzlich vermisst Foto: APA/AFP

N orwegens Fußball-Nationalteam ist auch nach dem zweiten Spiel in der EM-Qualifikation sieglos. Die Truppe von Trainer Stale Solbakken musste sich am Dienstagabend in Batumi gegen Gastgeber Georgien mit einem 1:1 begnügen. Der norwegische Stürmerstar Erling Haaland fehlte seinem Team wie auch schon beim Auftakt-0:3 in der Gruppe A in Spanien an allen Ecken und Enden, seine Kollegen rund um Kapitän Martin Ödegaard ließen einige Großchancen ungenützt.