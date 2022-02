Norwegens Goldfavorit Riiber positiv auf Corona getestet

Riiber war zunächst mit mehreren Landsmännern als Kontaktperson des mit Corona infizierten estnischen Kombinierers Kristjan Ilves angegeben worden und musste sich besonders vorsichtig verhalten. Der 24-Jährige hat die vergangenen Jahre dominiert und 2018/19, 2019/20 sowie 2020/21 den Gesamtweltcup der Kombinierer gewonnen. Einer seiner härtesten Konkurrenten ist der Tiroler Doppelweltmeister Johannes Lamparter. Lamparter führt aktuell die Wertung im Gesamtweltcup an.

Die erste Entscheidung in der Kombination steht am 9. Februar mit einem Einzel, für das Riiber als klarer Favorit gilt, auf dem Programm. Der Kombinierer ist der erste norwegische Athlet, der in China positiv getestet worden ist. Seine Chancen auf eine Teilnahme beim Auftakt sind nun gesunken: Riiber muss nun zwei negative Tests abgeben, um am Einzel antreten zu dürfen. Der Norweger selbst postete auf Instagram bereits: "Die Goldmedaille ist eure, Jungs"