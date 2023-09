Klimawandel Novelle des Forstgesetzes soll Wälder klimafit machen

Kosten für Waldbrandbekämpfung werden vereinheitlicht Foto: APA/BFKDO GMÜND

Werbung

I m Ministerrat ist am Mittwoch eine Novelle des Forstgesetzes beschlossen worden. Damit sollen Wälder klimafit gemacht werden. So kann der Baumartenkatalog künftig flexibler an geänderte Rahmenbedingungen angepasst und Maßnahmen für eine nachhaltige und klimawandelangepasste Waldbewirtschaftung gestärkt werden, hieß es in einer Aussendung des Landwirtschaftsministeriums. Außerdem werden die Kosten zur Waldbrandbekämpfung vereinheitlicht.