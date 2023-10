NBA Nuggets gewinnen zum NBA-Saisonstart gegen Lakers

Jokic war gegen die Lakers nicht zu halten Foto: APA/dpa

T itelverteidiger Denver Nuggets ist mit einem klaren Sieg gegen NBA-Rekordmeister Los Angeles Lakers in die neue Saison gestartet. Nach der Banner- und Ringezeremonie für die Meisterschaft in der vergangenen Spielzeit setzten sich die Nuggets am Dienstag mit 119:107 durch. Lakers-Star Anthony Davis erzielte zwar die ersten Punkte der neuen Saison, doch schon nach wenigen Minuten gingen die Nuggets in Führung und gaben sie im Verlauf der Partie nicht mehr aus der Hand.