"Nukleare Bedrohung" Dauerkrise laut WHO-Europa-Direktor "unsere neue Normalität"

Lesezeit: 3 Min AN APA / NÖN.at

"Wir müssen dringend unsere Gesundheitssysteme stärken" Foto: APA/AFP

D ie Menschheit befindet sich in einer Dauerkrise aus Pandemien, Klimawandel und Kriegen. "Das ist unsere neue Normalität", sagte der Europa-Direktor der Weltgesundheitsorganisation WHO, Hans Kluge, am Dienstag beim European Health Forum Gastein (EHFG). Dies erfordere neue Antworten.