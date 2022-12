Null-Covid-Politik Chinas Städte lockern nach Protesten weitere Coronamaßnahmen

Lesezeit: 2 Min AN APA / NÖN.at

Kontrollen der Corona-Tests entfallen Foto: APA/AFP

S tädte in ganz China haben nach landesweiten Protesten gegen die Null-Covid-Politik weitere Lockerungen von Corona-Maßnahmen verkündet. So werden in der südwestlichen Metropole Chengdu ab Freitag keine negativen Corona-Tests mehr für den Aufenthalt an öffentlichen Orten oder die Benutzung der U-Bahn benötigt. In Peking riefen Gesundheitsbehörden die Krankenhäuser auf, Menschen ohne negativen PCR-Test nicht weiter die Behandlung zu verweigern.