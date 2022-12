Nur Akutversorgung Einschränkungen für Gastpatienten in Wien

Schwierige Lage in Spitälern Foto: APA/LUKAS HUTER

G astpatienten werden in Wiens Spitälern nur noch in Ausnahmefällen behandelt. Das hat der Wiener Gesundheitsverbund in einem Schreiben an die ärztlichen Direktoren der Krankenhäuser angeordnet. Demnach sollen jene Personen, die keine Akutversorgung bzw. keine Behandlungen, die nur in Wiens Spitälern angeboten werden, benötigen, an ihre Heimatbundeslälnder verwiesen werden.