Ermittlungsverfahren Obdachloser dürfte zwei Menschen in Wien getötet haben

Ermittlungsergebnisse zu weiterer Bluttat könnten bekannt gegeben Foto: APA/THEMENBILD

Z wei von drei Morden in 2023 in Wien dürften geklärt sein. Wie die Polizei am Montag bei einer Pressekonferenz bekannt gab, wurde ein 50-jähriger obdachloser Pole festgenommen, der sowohl eine 31-jährige zweifache Mutter als auch einen ehemaliger Apotheker (74) getötet haben soll. Wie Oberstleutnant Dietmar Berger sagte, gibt es kein erkennbares Motiv. "Es scheint sich um willkürliche Taten gehandelt zu haben", so Berger.