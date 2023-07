Obduktion Kein Fremdverschulden bei Toter in Obdachlosenheim in Wien

28-Jährige starb laut Obduktion an Überdosis Foto: APA/ROLAND SCHLAGER

N ach dem Fund einer Frauenleiche in einer Obdachlosenunterkunft in Wien-Simmering hat die Polizei am Donnerstag bekanntgegeben, dass kein Fremdverschulden vorliegt. Laut Obduktionsbericht starb die 28-Jährige an einer Überdosis Rauschgift. "Der Lebensgefährte wurde bereits aus der Haft entlassen", berichtete die Landespolizeidirektion Wien. Er war nach dem Fund der Leiche in der Nacht auf Dienstag vorläufig festgenommen worden.