22-Jähriger bei Sturz von Balkon schwer verletzt .

Ein 22-Jähriger aus dem Bezirk Villach-Land ist Samstagfrüh beim Sturz von einem Balkon in Altmünster (Bezirk Gmunden) schwer verletzt worden. Der Mann fiel aus bisher unbekannter Ursache von einem Balkon eines Zimmers in einem Gasthaus 8,6 Meter in die Tiefe und schlug auf einer Wiese auf. Er wurde schwer verletzt ins Klinikum Wels-Grieskirchen gebracht, berichtete die Polizei.