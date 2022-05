Oberösterreich 25-Jähriger wegen Mordversuchs in Linz vor Gericht

Ein Afghane soll auf einen Tschetschenen eingestochen haben Foto: APA/FOTOKERSCHI.AT / WERNER KERSCHBAUMMAYR

E in 25-jähriger muss sich ab heute, Dienstag, im Linzer Landesgericht wegen versuchten Mordes verantworten. Der Afghane soll Ende Juni 2021 nach einem Streit mehrmals mit einem Butterfly-Messer auf einen Tschetschenen eingestochen haben. Der 23-Jährige wurde so schwer verletzt, dass ihm beide Unterschenkel amputiert werden mussten. Ein mutmaßlicher Mittäter wurde wegen schwerer Körperverletzung angeklagt. Der Prozess geht am Mittwoch weiter.