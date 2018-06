51-Jähriger in Bad Ischl ertrunken .

Ein 51-Jähriger ist in der Nacht auf Sonntag in der Ischl im Gemeindegebiet von Bad Ischl im Bezirk Gmunden ertrunken. Die Obduktion ergab keine Hinweise auf Fremdverschulden, berichtete die Landespolizeidirektion Oberösterreich am Montag.