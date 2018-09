Autobus-Brand auf Westautobahn: 39 Insassen unverletzt .

Bei einem Autobusbusbrand Dienstagabend auf der Westautobahn (A1) in Oberösterreich hat es unter den 39 Insassen keine Verletzten gegeben, obwohl das Fahrzeug innerhalb von Minuten komplett zerstört wurde. Das berichtete die Landespolizeidirektion in einer Presseaussendung am Mittwoch.