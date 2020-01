Bei Autofahrt durch Linz 17 Pkw demoliert .

Eine 41-Jährige hat Montagabend bei einer Autofahrt durch Linz ihr eigenes sowie 16 weitere Fahrzeuge beschädigt. Zuerst krachte es, als sie mit dem Pkw aus einem Parkplatz in der Eisenhandstraße rückwärts in ein Fahrzeug fuhr. Dann stieg sie aufs Gas und rammte weitere Autos. Nach mehreren Notrufen von Zeugen wurde die Lenkerin wenig später von einer Streife angehalten, so die Polizei.