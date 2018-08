Der Bub war gemeinsam mit seiner Mutter und seinem Bruder bei einer Bekannten zu Besuch, hieß es in einer Polizeiaussendung. Das Fenster, aus dem der Vierjährige gestürzt war, befand sich in einem Kinderzimmer. Erst in der Nacht auf Montag hatte sich ein zwölfjähriges Mädchen in Fieberbrunn (Bezirk Kitzbühel) in Tirol bei einem Sturz aus dem ersten Stock eines Wohnhauses Verletzungen zugezogen.