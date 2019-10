Eine Tote bei Brand in Seniorenheim .

Bei einem Brand in einem Seniorenheim in Kallham (Bezirk Grieskirchen) ist Freitagfrüh eine 79-jährige Bewohnerin ums Leben gekommen. Das berichtete die Landespolizeidirektion Oberösterreich. Weitere Personen dürften nicht verletzt worden sein. Das Feuer war offenbar rasch gelöscht, die Brandursache war am Vormittag aber noch Gegenstand von Ermittlungen.