Er hatte laut Video in dieser Rede die "Neutralisierung des ORF" gefordert und erklärt, dass die FPÖ ihr eigenes Fernsehen gegründet habe, denn "mit den herkömmlichen Medien ist kein Staat zu machen". Die Justiz bezeichnete er als "völlig linksgepolt" und er warnte vor der ÖVP, mit der man in einer "Vernunftehe" sei: "Traue keinem Schwarzen". SPÖ und Grüne forderten seinen Rücktritt, für LH Thomas Stelzer (ÖVP) war das Thema nach einer Aussprache vom Tisch.

In den vergangenen zwei Tagen hätten alle Konservativen in Europa eingeräumt, dass mit Rechtspopulisten kein Staat zu machen sei. "Stelzer (LH Thomas, ÖVP, Anm.) ist der Einzige", der noch daran festhalte, sagte Kaineder. Er wies darauf hin, dass es in Oberösterreich "ein ähnliches Video gegeben hat" wie das Ibiza-Tape - nämlich jenes, das eine Rede von Landesrat Elmar Podgorschek bei der AfD in Thüringen zeigt. Dort habe dieser dargelegt, "wie man den Staat übernehmen könne", so Klubobmann Gottfried Hirz.

Seiner Ansicht nach sei die Regierungszusammenarbeit mit der FPÖ für die ÖVP schon seit längerer Zeit zu einer "Zerreißprobe" geworden, wies Hirz auf "engste Verstrickungen mit Identitären", das "Rattengedicht" oder eben die Podgorschek-Rede hin. "Jetzt ist der Zeitpunkt da, wo sich die ÖVP emanzipieren sollte", so der Klubchef.

Wie aus ÖVP-Kreisen durchdrang, war Podgorscheks Rücktritt Grundbedingung für ÖVP-Landeshauptmann Stelzer, die Koalition mit den Blauen im Land fortzusetzen. Der Sicherheitslandesrat begründete seinen Rücktritt mit "nun einsetzenden Unsachlichkeiten" und der "Polemik der Oppositionsparteien in Oberösterreich".

Es sei zu befürchten, "dass ich erneut zur Zielscheibe für oppositionelle Anfeindungen werde. Ich will meiner Frau und meinen Kindern diesen Druck nicht noch einmal zumuten - Der Schutz meiner Familie hat für mich höchste Priorität", so der Innviertler. Landesparteiobmann Manfred Haimbuchner zeigte Verständnis für Podgorscheks Abschied und kündigte eine Pressekonferenz für Dienstag an.

Zuvor hatte der Linzer SPÖ-Bürgermeister Klaus Luger hat am Montag als Konsequenz des Ibiza-Videos die Zusammenarbeit mit der FPÖ aufgekündigt. Ab sofort solle im Gemeinderat das freie Spiel der Kräfte herrschen. Die zwei FPÖ-Stadträte bleiben jedoch in ihren Funktionen, da Luger "nichts von Strafaktionen hält". Zudem forderte er in Oberösterreich Neuwahlen sowie die Abschaffung des Proporzsystems.

"Das System FPÖ hat eine Grenze von Moral und Anstand überschritten", begründete der Bürgermeister das Ende von Rot-Blau. Die "wahren Grundfesten der Demokratie der Zweiten Republik" seien erschüttert worden. Daher reiche es nicht aus, wenn die beiden Protagonisten Johann Gudenus und Heinz-Christian Strache zurücktreten, erklärte Luger in der Pressekonferenz. So habe er FPÖ-Vizebürgermeister Markus Hein Montagvormittag in einem persönlichen Gespräch mitgeteilt, das Arbeitsübereinkommen in "sachpolitischen Feldern wie Budget und Infrastruktur zu beendigen".

SPÖ-Bundesparteivorsitzende Pamela Rendi-Wagner hatte bereits am Sonntag in der ORF-Diskussion "Im Zentrum" vorgezogene Wahlen in Linz angekündigt. Hier präzisierte Luger, dass die SPÖ generell Neuwahlen in ganz Oberösterreich wolle. Würde nur Linz allein wählen, müsste man bereits 2021 - den regulären Landtags-, Gemeinderats- und Bürgermeisterwahlen - wieder zur Urne schreiten.

Zudem forderte Luger ein Ende des Proporzes in Oberösterreich. Nachdem er jedoch bei diesem Thema "keine Bewegung" verspüre, hat er angekündigt, künftig kein Arbeitsübereinkommen mit einer Partei mehr abschließen, sondern in einer Proporzregierung Kooperationen mit allen acht Stadtsenatsmitgliedern eingehen zu wollen.

Mit den Freiheitlichen hatte Luger nach den Kommunalwahlen 2015 ein Arbeitsübereinkommen abgeschlossen. Ende April dieses Jahres gab es erste größere Unstimmigkeiten zwischen Rot und Blau, als bekannt wurde, dass Identitäre in der Villa Hagen Veranstaltungen abgehalten haben. In jener Linzer Villa residiert auch die Burschenschaft "Arminia Czernowitz", der zwei FPÖ-Stadtregierungsmitglieder und einige blaue Gemeinderäte angehören. In diesem Zusammenhang hatte der Linzer Bürgermeister in einem Interview mit dem "Standard" die Zusammenarbeit mit der FPÖ als "Zwangsregierung" bezeichnet.

Die oberösterreichische SPÖ verlangt indes eine Neuwahl. Sie kündigte einen Neuwahlantrag an, dieser bräuchte allerdings die Zustimmung der ÖVP. Ein Angebot für einen fliegenden Wechsel von Blau nach Rot habe man auf Landesebene noch nicht bekommen, so Parteivorsitzende Landesrätin Birgit Gerstorfer und Klubvorsitzender Christian Makor in einer Pressekonferenz am frühen Nachmittag,