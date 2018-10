Die Beamten erwischten den Mann innerhalb von drei Tagen drei Mal beim Lenken seines Pkw ohne Führerschein. Nun werden der Mann und seine Freundin angezeigt. Denn die Frau überließ ihm wieder das Auto, nachdem ihr die Polizei die abgenommenen Schlüssel übergeben hatte.

Der 43-Jährige wurde am Freitag in den frühen Morgenstunden das erste Mal von der Polizei ohne Führerschein am Steuer des Wagens erwischt. Zwei Tage später, Sonntagfrüh, wurde der Mann im Ortsgebiet Friedburg erneut kontrolliert. Die Beamten nahmen ihm daraufhin die Fahrzeugschlüssel ab und übergaben diese wenig später seiner Freundin.

Die Frau überließ ihrem Freund aber den Pkw und dieser setzte sich erneut ohne Führerschein an das Steuer des Wagens. Kurze Zeit später stoppten Beamten dann denn Mann ohne Führerschein in Munderfing innerhalb von drei Tagen das dritte Mal.