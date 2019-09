Landwirt hatte Verkehrsunfall nach Hornissenstichen .

Ein 52-jähriger Landwirt aus dem Bezirk Steyr-Land hatte nach mehreren Hornissenstichen am Freitag einen Unfall in Garsten in seinem Heimatbezirk Steyr-Land. Das berichtete die Landespolizeidirektion Oberösterreich in einer Presseaussendung.