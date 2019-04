Mehrfacher Affen-Nachwuchs im Zoo Schmiding .

Der Zoo Schmiding in Krenglbach bei Wels in Oberösterreich hat am Montag mehrfachen Affen-Nachwuchs gemeldet. Das putzige Löwenkopf-Äffchen, das seltene Wollaffenjungtier und der muntere Kattasprössling erkunden schon unter der Aufsicht ihrer Mütter die Umgebung.