Mit 2,3 Promille in Steyr auf Mann eingestochen

Ein 50-Jähriger Betrunkener hat am frühen Samstagnachmittag in Steyr auf einen Mann (52) eingestochen. Das Opfer wurde im Bereich der Lenden verletzt und ins Spital eingeliefert. Zeugen überwältigten den Angreifer und hielten ihn so lange fest, bis die Polizei ihn festnahm. Ein Alkotest ergab 2,3 Promille, informierte die Exekutive. Die Fahndung nach einem Messerangriff Samstagmittag am Linzer Bahnhof war am Sonntag noch am Laufen.

