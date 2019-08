Der Mann war von Kremsursprung über das "Grüne Band" auf die Kremsmauer gestiegen. Weil er nicht wie vereinbart gegen 16 Uhr wieder zu Hause war, verständigte seine Familie am Freitagabend die Polizei.

Mitglieder der Bergrettung, der Alpinpolizei, der Hundestaffel sowie ein Polizeihubschrauber suchten noch am Abend ergebnislos nach dem Alpinisten. Die Suche wurde am Samstag in den frühen Morgenstunden fortgesetzt.