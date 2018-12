Um 2.15 Uhr rissen die Täter einen Bankomaten bei einem Supermarkt in Asten (Bezirk Linz-Land) aus der Verankerung und transportierten ihn ab, eine halbe Stunde später geschah das gleiche bei einer Bank in Buchkirchen (Bezirk Wels-Land).

Beide Male blieben Fluchtfahrzeug und Bankomat nahe des Tatorts zurück, berichtete die Landespolizeidirektion Oberösterreich. Ob die Täter Geld erbeutet haben, wurde nicht bekanntgegeben. In Asten waren vermutlich zwei Täter am Werk, Beamte sahen sie um 5.00 Uhr früh in Neuhofen an der Krems, den beiden gelang aber vorerst die Flucht. Bei dem Diebstahl in Buchkirchen geht die Polizei von drei Tätern aus. Einer von ihnen wurde in den frühen Morgenstunden festgenommen.

Drei weitere Verdächtige gingen der Exekutive noch am Vormittag ins Netz, auch Hinweise aus der Bevölkerung trugen dazu bei. Die insgesamt vier festgenommenen Rumänen wurden am Dienstagnachmittag einvernommen. Davon erhoffte man sich dem noch flüchtigen fünften Täter auf die Spur zu kommen.