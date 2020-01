Weggelegtes Baby: Drogenabhängige dürfte Mutter sein .

Die Mutter eines Neugeborenen, die ihr Baby in der Nacht auf den 29. Dezember auf einer Fußmatte vor einer Wohnungstüre in einem Mehrparteienhaus in Lichtenberg (Bezirk Urfahr-Umgebung) abgelegt hat, dürfte ausgeforscht sein. Verdächtigt wird eine 26-Jährige aus dem Drogenmilieu, Gewissheit soll ein DNA-Abgleich bringen, teilte die Staatsanwaltschaft Linz Freitagmittag mit.