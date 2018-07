Zwei Verletzte bei Messerstecherei in Linz .

Bei einer Messerstecherei in Linz sind am Sonntagvormittag zwei Männer verletzt worden. Ein 27-jähriger Linzer und ein 28-Jährigen gerieten in Streit und attackierten sich gegenseitig. Der 27-Jährige soll dann ein Messer gezückt und seinen Kontrahenten verletzt haben. Ein 17-Jähriger, der dazwischen ging, wurde ebenfalls verletzt, berichtete die Polizei OÖ.