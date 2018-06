Brandstiftung in Diskothek: Hunderte Besucher evakuiert .

Am Freitagabend ist in einer Diskothek in der Innenstadt von Oberpullendorf ein Brand ausgebrochen. Die 250 bis 300 Besucher des Lokals mussten über die Notausgänge evakuiert werden, berichtete die Polizei am Samstag. Laut Landesicherheitszentrale erlitt eine Person eine leichte Rauchgasvergiftung.