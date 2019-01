In der Nacht auf Freitag und im Laufes des Tages hatten die Feuerwehr über hundert Feuerwehreinsätze wegen Verkehrsunfällen und umgestürzter Bäume zu bewältigen. Bei Gröbming im Bezirk Liezen blockierten in der Nacht mehrere hängen gebliebene Fahrzeuge die Ennstalbundesstraße (B320). Für den neuralgischen Bereich Simeterbühel wurde Kettenpflicht für Lkw verhängt. In Landl kam ein Oberösterreicher mit seinem Pkw von der Straße ab und wurde verletzt. In der Stadt Leoben kollidierten in der Früh auf schneeglatter Straße ein Taxi und ein Pkw. Dabei wurden der 23-jährige Taxler aus dem Bezirk Bruck-Mürzzuschlag sowie der 20-Jährige Pkw-Lenker und seine drei Insassen - 16, 18 und 20 Jahre alt und alle aus dem Bezirk Liezen - verletzt.

Wegen der drohenden Lawinen haben die Behörden Unterstützung des Bundesheeres angefordert, wie das Militärkommando Steiermark am Freitag auf APA-Anfrage mitteilte. Wenn das Wetter es zulasse, werde man im Raum Ennstal mit den Hubschraubern aus Aigen im Ennstal Erkundungsflüge und Lawinenabsprengungen aus der Luft durchführen, wie es aus dem Einsatzstab hieß. Zumindest über Oppenberg und der Planneralm waren Flüge möglich, im Bereich Sölktal verhinderten Schneetreiben und schlechte Sicht die Flüge.

Im Bereich der durch Lawinen bedrohten Planneralmstraße (L738), die zum gleichnamigen Skigebiet oberhalb des Donnersbachtals führt, sollte am Freitag eine Lawinensprengung vom Hubschrauber aus durchgeführt werden, wenn es das Wetter zulässt. Für den Bereich Sölktal, wo die Ortschaften Mößna, Fleiss und St. Nikolai nicht erreichbar waren und rund 500 Bewohner abgeschnitten sind, wurde ein Krisenstab eingerichtet. Die Sölkstraße war ab dem Kraftwerk Sölk gesperrt. Laut einem Bundesheersprecher wurde auch der Lawineneinsatzzug des Jägerbataillons 18 in St. Michael wurde in Bereitschaft versetzt.

Auf der B138 über den Pyhrnpass von Liezen nach Oberösterreich herrschte am Freitag ab 18.00 Uhr eine Sperre, wie der ÖAMTC mitteilte. Gleiches galt für die Gesäuse Straße (B146) zwischen Admont und Hieflau, ebenfalls ab 18.00 Uhr. Die Verbindungsstraße zwischen Johnsbach und Bachbrücke/Gstatterboden wird ebenso gesperrt. Johnsbach und Gstatterboden sind daher ab diesem Zeitpunkt bis mindestens Montag am Straßenwege nicht erreichbar. In Hieflau ist die B146 seit Mitte der Woche wegen eines Felssturzes im Ort gesperrt.

Beim Land Steiermark wurde erwogen, bei den anhaltenden Schneefällen und steigender Lawinengefahr auch weitere Straßen zu sperren. Dazu zählen im Bezirk Bruck-Mürzzuschlag die B23 im Bereich Totes Weib bzw. in Gemeindegebiet von Neuberg an der Mürz. Weiters sind Sperren der Mariazeller Bundesstraße (B20) auf der Südseite des Seeberges im Gemeindegebiet von Turnau möglich. Gleiches gilt für die Salzatal Bundesstraße in Greith und Weichselboden. Im Bezirk Leoben droht eine Sperre der B115 über den Präbichl im Bereich der Passhöhe zwischen Vordernberg und Eisenerz.