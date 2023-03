Fokus auf Flüsse sinnvollster Zugang bei Ozean-Reinigung

Werbung

Es ist der dritte Anlauf, den das von dem Niederländer Boyan Slat gegründete und medienwirksam positionierte Projekt startet. Die erste Barriere, ein insgesamt rund 600 Meter langes u-förmiges Kunststoffrohr mit rund drei Metern Tiefgang, brachte 2018 nicht den gewünschten Sammel-Erfolg und zerbrach alsbald. "System 002" war eine von Schiffen gezogene Sammeleinrichtung mit stattlichen Ausmaßen, die 2021 an den Start ging.

Nun ist "System 03" an der Reihe: "Die Barriere ist jetzt um einiges länger", sagte Herndl. Auch sie wird von zwei Schiffen durch den Müllstrudel gezogen, ein drittes Schiff sammelt mit einer Art Schleppnetz am Ende des "u-formigen Floßes" dann die größeren Plastikteile ein, erklärte der Forscher, der vor allem zum Projektstart aktiver Teil des wissenschaftlichen Beirates von "Ocean Cleanup" war.

Ging es bei der ursprünglichen Idee noch darum, mit einer treibenden Barriere durch die Meeresströmung mehr oder weniger automatisch den Müll einzufangen, geht man nun aktiver an die Sache heran. Zu tun gibt es genug, denn Experten gehen mittlerweile davon aus, dass sich alleine im pazifischen Müllstrudel Billionen Plastikteile tummeln.

Auch wenn man mit dem neuen, deutlich vergrößerten Ansatz "beachtliche Mengen" schöpfen könne, sei das "ein Tropfen auf dem heißen Stein", so Herndl. Für den Wiener Wissenschafter hat "Ocean Cleanup" vor allem viel Aufmerksamkeit für das drängende Thema der Verschmutzung der Meere gebracht. Als Geldgeber wurden nicht zuletzt auch große Konzerne rekrutiert.

Effizienter vor Plastik schützen kann man die Ozeane aber, wenn der stetige Zustrom an Müll über die Zubringer - die Flüsse - abgefedert wird. Hier hat die Initiative auch bereits einige Systeme in Entwicklung bzw. im Einsatz. So könne man große Effekte erzielen, denn "nur" ungefähr 1.000 Flüsse weltweit bringen rund 80 Prozent des Mülls in die Meere, heißt es auf der Projekt-Homepage.

Sehr stark Plastik-verschmutzte Flüsse gibt es vor allem in Südostasien. "Dort kann man das sehr effizient heraus fangen", so Herndl.

Für den Biologen haben sich bisher jedenfalls Befürchtungen, dass durch die Sammelaktionen bestimmte Meeresorganismen übermäßig Schaden nehmen, nicht bewahrheitet. Die Spezies, die die nährstoffreiche Ozeanoberfläche abgrasen und sich im Plastik-Treibgut verfangen, würden zwar mit abgeschöpft. "Diese Organismen sind aber an hohe Verluste angepasst, weil sie natürlich auch mit jeder Welle an die Küsten gespült werden und Fische unter der Barriere durchtauchen können", so Herndl.

Insgesamt habe auch das "Ocean Cleaup"-Projekt einen Teil dazu beigetragen, dass die Verschmutzung der Meere heute von der Forschung besser erfasst werden kann. Mittlerweile könne man aber auch Satellitendaten dafür nutzen. Weniger gut erforscht ist das Ausmaß an Mikroplastik-Partikeln, die auch in großer Zahl Richtung Meeresboden absinken, betonte Herndl. Hier gebe es noch viel zu tun.

(S E R V I C E - https://theoceancleanup.com)