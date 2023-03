Werbung

Raphael Haaser lag an 15. Stelle (+2,54), Manuel Feller an 17. (+2,87), Patrick Feurstein an 23. (+4,42) und Vincent Kriechmayr an 24. (+4,67).

Odermatt fehlen 58 Punkte auf die Maier-Bestmarke, ihm reicht also ein dritter Rang. Gewinnt er, wird er auch den Rekord von Siegen in einer Saison einstellen, 13 Erfolge haben bisher der Schwede Ingemar Stenmark (1978/79), Maier (2000/01) und Marcel Hirscher (2017/18) geschafft.