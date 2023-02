Notfälle ÖAMTC erhielt Zuschlag für Flugrettung im Burgenland

Burgenland bekommt weiteren Notarzthubschrauber Foto: APA/HARALD SCHNEIDER

D as Burgenland hat im Vergabeverfahren für die Flugrettung dem Christophorus Flugrettungsverein den Zuschlag erteilt, das teilte Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ) am Dienstag in einer Aussendung mit. Der Regierungsbeschluss hierzu wurde bereits vor wenigen Wochen gefasst, heute wurde die Stationierung des Christophorus 18 und die weitere Zusammenarbeit mit den Geschäftsführern der ÖAMTC-Flugrettung besprochen.