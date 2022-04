Eishockey ÖEHV-Team bei 2:4 gegen Finnland erneut mit guter Leistung

Lesezeit: 3 Min AN APA / NÖN.at

Teamchef Roger Bader (r. hinten) führte zu einem Achtungserfolg/Archiv Foto: APA/HELMUT FOHRINGER

Ö sterreichs Eishockey-Nationalmannschaft hat in der Euro Hockey Challenge nach Schweden auch Finnland gefordert. Zwei Tage nach der 0:1 (0:0,0:0,0:1)-Niederlage gegen "Sverige" in Wien unterlag das ÖEHV-Team am Samstag in Ostrava dem Olympiasieger lediglich 2:4 (0:2,2:1,0:1). Zum Abschluss dieses Vorbereitungsturniers auf die WM ab 13. Mai in Finnland treffen die Österreicher (16.00 Uhr, live ORF Sport +) am Sonntag erneut in Ostrava auf Gastgeber Tschechien.