Eishockey ÖEHV-Team nach Sieg über Dänen Zweiter im Deutschland-Cup

Lesezeit: 3 Min AN APA / NÖN.at

Die Österreicher haben Grund zur Freude Foto: APA/dpa

Ö sterreichs Eishockey-Nationalteam der Männer hat beim Deutschland-Cup in Krefeld am Sonntag Dänemark 3:1 (1:1,1:0,1:0) besiegt und sich damit Platz zwei geholt. Es war der zweite Erfolg der ÖEHV-Equipe bei diesem hochkarätigen Turnier gegen drei Top-Ten-Nationen nach dem 3:2-Sieg nach Verlängerung gegen die Slowakei. Gastgeber Deutschland bezwang zum Abschluss die Slowakei 3:0 und gewann so wie im Vorjahr das Heimturnier.